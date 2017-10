Mit seinem Aussehen könne das aber nichts zu tun haben, fügt Veith selbstironisch hinzu und lacht. So manch einer fühle sich an Mr. T. erinnert. Der spielte in der Action-Serie "Das A-Team" die Figur Bosco "B. A." Baracus. Auch der trug schwere Ketten um den Hals und einen Irokesen-Haarschnitt auf dem Kopf, so wie Veith. Den Vergleich kennt er seit Jahren. Und noch eine Gemeinsamkeit teilen die beiden: Während die Serien-Figur die übrigen Haudegen in einem schwarzen Bus von Episode zu Episode kutschiert, lenkt der Ostfriese schwere Traktorgespanne. "Ik bün Maiskutscher", sagt Keno Veith auf Plattdeutsch. Und das mache ihm Spaß.