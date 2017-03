Oft schaut er ernst in die Welt, manchmal lacht er auch ganz verschmitzt: Prinz Oscar von Schweden. Schon früh musste sich der royale Nachwuchs an Kameras und Fotografen gewöhnen. Auf Mamas Arm oder gemeinsam mit Schwesterchen Estelle klappt das aber schon ganz gut. Jetzt gab es Grund zum Feiern: Der kleine Oscar ist am 2. März ein Jahr alt geworden!