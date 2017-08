Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 6) werden allerdings nicht dieselbe Klasse besuchen, wie ihre Mutter Kronprinzessin Mary sagte. "Ich gehe in die A und Vincent geht in die B", sagte die kleine Josephine Reportern. Ihr Vater, Kronprinz Frederik, erklärte, seine Frau und er hielten es für besser die Zwillinge in der Schule, der Tranegardskolen in Hellerup, zu trennen. "Sie sind beste Freunde und können sich nach der Schule sehen. Aber wir dachten, sie sollten auch neue Freunde finden", sagte der Thronfolger zu Hause vor dem Palais Frederik VIII. in Kopenhagen.