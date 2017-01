Am 29. April 2011 gaben sich Prinz William und seine Kate in der Westminster Abbey im Zentrum von London das Ja-Wort. Die Abtei ist seit fast 1.000 Jahren die Kirche in Großbritannien, in der Könige gekrönt werden. Queen Elizabeth II. heiratete dort vor 63 Jahren Prinz Philip. Auch die Trauerfeier für Prinzessin Diana fand 1997 in dem ehrwürdigen Haus statt. Bildrechte: dpa