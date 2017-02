Queen Elizabeth II. Seit 65 Jahren auf dem Thron

Die Monarchin liebt Kleider in leuchtenden Farben, sperrige Handtaschen und geht nie ohne Hut außer Haus. In die Politik mischt sich die Königin nicht ein. Ihre Reden sind wenig mitreißend. Doch im Palast heißt es über das britische Staatsoberhaupt: "She Is Very Much At The Helm", zu Deutsch: "Sie hat das Steuer fest in der Hand." Mit Herz und Disziplin übt die Queen ihr Amt aus, hat ihr Leben ganz in den Dienst ihres Volkes gestellt. Königin Elizabeth II. ist die britische Monarchin mit der bislang längsten Amtszeit. Seit mehr als 60 Jahren ist sie die Königin von England. Dabei ist sie kein bisschen amtsmüde. Noch immer arbeitet sie jeden Tag ihre Post durch, nimmt im Jahr mehr als 300 Termine wahr. Ihre Disziplin ist legendär, ihre Amtsführung zurückhaltend: Selbst Kritiker der Monarchie hat sie mit ihrer diplomatischen Art besänftigt. Sie sei noch immer "der Boss", sagt Enkel Harry über seine Oma. Enkelsohn William formuliert es gewählter: "Ich bin unglaublich glücklich, meine Großmutter zu haben. Auch mit 90 ist sie die außergewöhnlich aktive und engagierte Lenkerin unserer Familie."