Letizia ist eine Frau, die weiß, was sie will. Und die weiß, was sie tun muss, um zu bekommen, was sie will. So hat die Journalistin ihren Traumjob aufgekündigt und sich den neuen Aufgaben an der Seite des Kronprinzen Felipe gestellt. Am 22. Mai 2004 gab sich das Paar in der Almudena-Kathedrale von Madrid das Ja-Wort. Aus der bürgerlichen Moderatorin wurde die Prinzessin von Asturien. Am 31. Oktober 2005 erfüllte sie eine ihrer wichtigsten Pflichten als Kronprinzessin: Letizia brachte Töchterchen Leonor zur Welt. Am 29. April 2007 wurde, unter großer Anteilnahme der spanischen Öffentlichkeit, Infantin Sofia geboren. Am 19. Juni 2014 wurde Letizia schließlich an der Seite von Felipe VI. zu einer der jüngsten Königinnen Europas. Ihr Mann übernahm an diesem Tag den Thron von seinem Vater.