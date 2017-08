Der gebürtige Franzose macht's den Dänen nicht leicht, ihn zu lieben. Man zerreißt sich das Maul über Henriks Sprüche, beobachtet Adels-Expertin Luise Wackerl. Nur schlucken will man sie nicht. Einige wollen dem Prinzen nun ans Portemonnaie. Bislang bekam der Gatte der Königin knapp 5.000 Euro am Tag. "Es hat eine Umfrage gegeben: Viele Dänen sind unzufrieden mit Henrik", sagt Luise Wackerl. Doch ist es deshalb wahrscheinlich, dass man ihm tatsächlich die Apanage kürzen wird?

Zumindest das Ansinnen wundert nicht. Prinz Henrik von Dänemark schwänzte sogar den 75. Geburtstag der Königin. Er sei krank, wurde aber am Tag darauf putzmunter in Venedig gesehen. Und jetzt poltert er auch noch im Interview: "Ich habe doch die Königin nicht geheiratet, um in Roskilde begraben zu werden. Sie hält mich zum Narren!" In Roskilde werden traditionell Könige und Königinnen sowie die Ehegatten begraben. Bis jetzt jedenfalls. "Was die Wahl seiner Grabstätte anbetrifft: 21 Prozent der Befragten sagen, Henrik könne auch gegen die Tradition außerhalb von Roskilde beerdigt werden", so Wackerl.