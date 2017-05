Für Aufregung sorgte Pippa mit ihrer Kleiderwahl zur Hochzeit ihrer Schwester. Normalerweise ist es ausschließlich der Braut vorbehalten, Weiß zu tragen. Pippa strahlte mit ihrem weißen Kleid fast heller als die Braut. Außerdem redete halb Europa am nächsten Tag von "the bottom". In dem Kleid von Alexander McQueen-Designerin Sarah Burton zeichnete sich bei Pippa eine wohlgeformte Rückseite ab und verzückte die Männerwelt. Bildrechte: dpa