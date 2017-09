Lange haben Fans gewartet. Nun sind der britische Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle erstmals bei der gleichen öffentlichen Veranstaltung aufgetreten - allerdings nicht gemeinsam, sondern diskret durch mehrere Sitzreihen getrennt. Der britische Prinz und die US-Schauspielerin nahmen in Toronto an der Eröffnung der Invictus Games für verwundete Soldaten und Veteranen teil. Während Harry bei der Eröffnungsfeier neben US-First Lady Melania Trump saß, nahm Markle mehrere Meter entfernt Platz. Doch auch wenn sie getrennt gekommen und gegangen sind, alleine die schiere Anwesenheit der beiden ist bedeutsam - und vom Palast ganz offensichtlich abgesegnet.

Die Insider konnten sehen, dass die beiden irgendwie doch zusammen da waren. Meghan hat bei Harrys Auftritt gejubelt. Da sah man ganz viele Funken und Herzen in den Augen. Größtes Indiz dafür, dass sie nun schon fast offiziell zur Königsfamilie gehört: ein Scotland-Yard-Beamter stand direkt bei ihr in der Nähe und hat sie beschützt und bewacht.

Die Schauspielerin lebt in Toronto. Dort finden auch die Dreharbeiten zu der US-Fernsehserie "Suits" statt, in der sie eine Anwaltsgehilfin spielt. Laut seinem offiziellen Kalender wird Harry während der gesamten achttägigen Invictus Games bei Markle wohnen. Kollegen von Meghan berichteten der Presse, dass der Prinz seine Freundin zudem heimlich an ihrem Arbeitsplatz in Toronto besucht habe. Er kam inkognito und alles war streng geheim.