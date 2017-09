Prinz Henrik ist an Demenz erkrankt. Wie das Königshaus am Mittwoch mitteilte, wurde die Diagnose beim langjährigen Ehemann von Königin Margrethe nach einem längeren Untersuchungsprozess von Spezialisten im Reichshospital gestellt. Die Krankheit könne sein Verhalten, seine Urteilskraft und seine Gefühle beeinflussen, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Der Umfang der kognitiven Schwächung sei nach Angaben des Hospitals größer als für das Alter des Prinzen zu erwarten wäre, heißt es weiter.

Als Konsequenz auf die Schockdiagnose werde der Prinz seine Aktivitäten bis auf Weiteres einschränken, nicht aber ganz aufgeben. Die Mitteilung des Königshauses schließt mit dem Wunsch, dass Prinz Henrik in Zukunft die Ruhe bekomme, die in dieser Situation erforderlich sei.

Zuletzt hatte Prinz Henrik für Schlagzeilen gesorgt, weil er nach seinem Tod nicht neben seiner Frau Margrethe in der Domkirche von Roskilde bestattet werden will. Er hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit seinem Titel als Prinz nicht glücklich war, sondern gern König gewesen wäre. In einem Zeitungsinterview beklagte er sich, seine Frau respektiere ihn nicht so, wie es in einer Ehe üblich sei.