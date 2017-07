In seiner Zeit mit den Rettungskräften sei er von Menschen nach Hause eingeladen worden, um "Augenblicke extremer Gefühle zu teilen". Von "Erleichterung, dass wir jemandem eine Chance zu kämpfen gegeben haben, bis zu tiefer Trauer" habe er erlebt, schrieb Prinz William in einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Eastern Daily Press". Er habe großen Respekt vor den Mitarbeitern des Rettungsdiensts und sei stolz gewesen, zu dienen. Zwei Jahre als Hubschrauber-Rettungspilot liegen hinter ihm. Nun nimmt der 35-jährige Royal Abschied und wendet er sich wieder voll und ganz seinen royalen Pflichten zu.

Enkelgeneration der Queen übernimmt mehr und mehr royale Aufgaben

Bereits im Januar hatte der Königspalast bekanntgegeben, dass William und seine Frau Kate sich stärker ihrer offiziellen Rolle als Vertreter von Königin Elizabeth II. widmen wollten. Diese hatte in den letzten Monaten zunehmend Termine an Mitglieder der Königsfamilie abgegeben. Ihr gesundheitlich angeschlagener Mann, Prinz Philip, geht ab Herbst in Rente und wird auf eigenen Wunsch keine Repräsentationspflichten mehr wahrnehmen. Bildrechte: dpa

Umzug in den Kensington-Palast