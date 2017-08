Programmtipp Unsere Mutter Diana – Ihr Leben und ihr Vermächtnis Unsere Mutter Diana – Ihr Leben und ihr Vermächtnis Die Dokumentation erzählt die Geschichte Dianas. Persönliche und innige Erinnerungen ihrer beiden Söhne und vieler ihrer Freunde bieten neue und aufschlussreiche Einblicke in die Persönlichkeit der "Königin der Herzen". 21.08.2017 | 20:15 Uhr | Das Erste

In einer Szene der Dokumentation schauen die Brüder etwa ein Fotoalbum an, das ihre Mutter für sie angelegt hat und erinnern sich voller Wärme an Momente ihrer Kindheit. Über ein Foto, das William und die schwangere Diana zeigt, scherzt der Prinz mit seinem Bruder: "Ob Du es glaubst oder nicht, wir sind beide auf dem Foto. Du bist halt noch im Bauch." Und Prinz Harry räumt ein: "Zum ersten Mal reden wir öffentlich über sie als Mutter. Sie war unsere Mum. Und sie ist es noch heute. Und natürlich sage ich das als ihr Sohn: Sie war die beste Mutter der Welt, sie hat uns mit Liebe umschlungen, das ist klar." Und er fügt an: "Aber sie war auch ziemlich frech."