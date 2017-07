Später stiegen William und Kate bei einer typisch britischen Ruder-Regatta auf dem Neckar jeweils selbst in ein Boot. Gemischte Teams aus Heidelberg und der britischen Partnerstadt Cambridge traten dabei im Ruder-Achter gegeneinander an. Die Regatta war die einzige Gelegenheit, bei der Neugierige in Heidelberg einen Blick auf die Royals werfen konnten, denn im Anschluss stand bereits die Rückkkehr nach Berlin an. Am Freitag steht als letzte Station der royalen Deutschlandreise ein Besuch in Hamburg an.

Herzogin Kate macht es sich in einem Regatta-Boot gemütlich. Bildrechte: dpa