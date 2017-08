Offizielle Gedenkfeiern sind nicht geplant. Dennoch zeigen sich ihre Söhne, die Prinzen William und Harry, zum 20. Todestag ihrer Mutter vor dem Kensington-Palast in London der Menge. Diana lebte seit ihrer Hochzeit mit Prinz Charles bis zu ihrem Tod dort.

Blumenmeer am Kensington-Palast

Wie schon nach ihrem Tod, hatten auch zum 20. Todestag Trauernde zahlreiche Blumensträuße niedergelegt und Kerzen angezündet. "Ich war so traurig", erinnert sich Lena Pettersson, die extra aus Schweden angereist war, an den Todestag ihres Idols. "Sie hat sich um Leute gekümmert, sie war sehr besonders." Die 62-jährige Helen Zacharia erzählt: "Ich komme jedes Jahr her, weil ich Diana immer gemocht habe."

Trotz des Regens inspizierten William und Harry das Blumenmeer vor dem Palast – darunter auch Botschaften an ihre Mutter: "Unser Land war so glücklich, dich zu haben", hieß es in einer Notiz.

Zusammen mit Williams Ehefrau Kate besuchten die Prinzen auch den Gedenkgarten des Palastes. Der sogenannte Weiße Garten wurde mit Pflanzen und Blumen angelegt, die Diana besonders gefielen. Im Garten des Palastes soll auch eine Statue von Diana aufgestellt werden.

Engagement für Aidskranke, Obdachlose und Opfer von Landminen