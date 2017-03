Leben mit dem Stoma

Die Kleidung kaschiert den Beutel zum Glück. Ganz anders ist das natürlich im Bikini: Der erste Gang ins Freibad war für Julia eine riesige Überwindung: "Man sieht natürlich, irgendwas ist da. Man sieht ja auch die Narben. Es war schon so, dass ich mir im Schwimmbad vorkam wie ein Affe im Zoo", sagt sie. In solchen Fällen findet Julia Rat bei den "Beuteltieren". In der geschlossenen Facebook-Guppe trifft sie auf Menschen, die auch mit Stoma leben, gute Tipps geben können und Mut machen. Der Rückhalt der "Beuteltiere" hat ihr geholfen zu verstehen, dass das Stoma etwas ganz Normales ist.



Auch Julias Mann stand hinter ihr. Er hat es seiner Frau leicht gemacht, sich weiblich zu fühlen und wieder ganz am Leben teilzuhaben. An einem kinderfreien Abend konnte sich Julia auch hier wieder fallengelassen. "Ich weiß, dass es mir am Anfang schwergefallen ist und ich ganz schlimme Probleme hatte, den Kopf auszuschalten. Ich dachte immer: Den stört das nicht, den stört das nicht, den stört das nicht. Dann braucht's dich auch nicht zu stören. Und dann hat es auch 'gefluppt'", sagt sie. "Es war wie immer. Es war überhaupt kein Thema. Und danach, muss ich sagen, war ich auch total stolz auf mich, dass ich mich dazu durchgerungen habe."