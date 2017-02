Der Pilot eines motorisierten Leichtflugzeugs ist am Donnerstag in Melle in Niedersachsen ums Leben gekommen. Sein Flugzeug, eine einmotorige Propellermaschine vom Typ Diamond DA 20 A1, prallte nach Polizeiangaben in etwa 40 Meter Höhe gegen den Gittermast einer Windkraftanlage und ging in Flammen auf.