Die eisige Kälte dieser Tage ist für alle, die sich nicht ins Warme zurückziehen können, lebensgefährlich. Obdachlose sind besonders bedroht. Mit dem Kältebus und der Kälte-Notübernachtung will die Berliner Stadtmission Kältetote in Berlin verhindern. Vom 1. November eines jeden Jahres bis zum darauffolgenden 31. März sucht der Kältebus mit seinem Team nach hilflosen Wohnungslosen, die nicht mehr aus eigener Kraft eine Kälte-Notübernachtung aufsuchen können. Das Kältebusteam sucht die Wohnungslosen regelmäßig auf der Straße auf und fährt sie auf ihren Wunsch zu einem sicheren Übernachtungsplatz. Die Kältebus-Mitarbeiter versuchen zunächst mit ihnen ins Gespräch zu kommen, bieten ihre Hilfe, eine Tasse heißen Tee oder einen warmen Schlafsack an.

Kältehilfe in deutschen Städten

Auch in anderen deutschen Städten gibt es solche Busse. In München etwa leben nach Angaben des Sozialreferats hunderte Wohnungslose auf der Straße. Die Stadt bietet im Winter zwar ein Kälteschutzprogramm an. "Einige fallen durch das Raster, weil sie keinen Anspruch auf das Angebot haben. Oder weil sie es aus irgendwelchen Gründen nicht annehmen wollen", sagt der Ehrenamtliche Berthold Troitsch, während er den Bus durch die Innenstadt steuert. Abend für Abend rollt der Kältebus im Winter von 19 bis 23 Uhr durch Münchens Innenstadt. Tobias vom Kältebus Berlin spricht in Berlin kurz vor Mitternach mit einer Frau, die bei Minus acht Grad Celsius die Nacht vor einem Geschäft auf dem Boden verbringt. Bildrechte: dpa

In Stuttgart rollt mehrmals wöchentlich ein Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes durch die Stadt. Ehramtliche helfen bis zu 150 Obdachlosen, indem sie Decken, Schlafsäcke, Isomatten und Tee verteilen. Auch in Hamburg, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Dresden gibt es alljährlich ein Winternotprogramm, das Obdachlosen hilft.

In Berlin fährt der Kältebus zwischen dem 1. November und 31. März von 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr morgens. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer: 0178 52358-38. Infos unter: www.berliner-stadtmission.de/kaeltehilfe

In Hamburg fährt der Mitternachtsbus jeden Abend zu den Schlafplätzen der Obdachlosen. Ehrenamtliche bringen heiße Getränke, Brot, warme Decken und Kleidung. Das Team ist unter der Telefonnummer: 040 401782-15 zu erreichen - Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr. Infos unter: www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/diakonie-zentrum-fuer-wohnungslose/mitternachtsbus

In Frankfurt am Main ist der Kältebus des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten die erste Anlaufstelle. Der Bus ist während der "kalten Jahreszeit" zu Sichtungsfahrten im Stadtgebiet unterwegs, bietet den Transport in eine Notunterkunft, Decken und warme Getränke an. Er ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer: 069 431414. Man kann aber auch die städtische Hotline unter 069 212-70070 für soziale Notlagen wählen, die rund um die Uhr besetzt ist.

In Köln gibt es den Kältebus der Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e.V. Kältebus-Hotline: 0176 24071312. Mehr Informationen unter: fdks-obdachlosenhilfe.de

In Düsseldorf hilft der "gutenachtbus" Obdachlosen nachts auf der Straße. Die Sozialarbeiterin Julia Kasprzyk ist Montag bis Donnerstag 13-15 Uhr und 21-1 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer: 01578 3505152. Infos unter: www.gutenachtbus.org