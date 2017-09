Ein interkontinentaler Notruf hat am Dienstag die Leitstelle der Feuerwehr in München in Atem gehalten. Ein Münchner rief die 112 an, weil sich seine Freundin in San Francisco unterzuckert in ihrer Wohnung befand und nicht mehr in der Lage war, sich Hilfe zu holen.

Ein Sonderfall

Etwa 2.500 Notrufe nimmt die Brandinspektorin der Feuerwehr München mit ihren Kollegen jeden Tag entgegen. Aber so einen Notruf hatte sie noch nie, sagt Daniela Mayr. "12:25 Uhr hat ein Mann, der in München wohnt, angerufen und uns geschildert, dass seine Freundin in San Francisco ein Problem hat. Die Batterie vom Handy war leer, sodass er sie nicht mehr erreichen konnte. Sie selbst war so unterzuckert, dass sie ihre Wohnungstür nicht mehr öffnen konnte", erinnert sie sich an den Notruf.

Jede Minute zählt!