Das Thermometer in Oslo zeigt minus 14 Grad an, aber die hartgesottenen Norweger schreckt das nicht ab: Dick eingepackt in Schneeanzug und Winterstiefel pilgern Tausende zum Schlossplatz mitten in der Hauptstadt, um das 25. Thronjubiläum ihres Königspaars zu feiern. König Harald V. und Königin Sonja haben den riesigen Hof in ein Schneeparadies verwandeln lassen - und feiern ein Volksfest ganz nach dem Geschmack ihrer Landsleute. Bildrechte: Getty Images