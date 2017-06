Eigentlich sollten sie in Hamburg die Polizei anlässlich des G20-Gipfels unterstützen. Doch 220 feierfreudige Beamte aus Berlin wurden wieder nach Hause geschickt. Der Grund: Sie sollen in einer Unterkunft in Bad Segeberg exzessiv gefeiert haben. Zwei sollen in der Öffentlichkeit Sex gehabt haben, eine Polizistin soll im Bademantel mit einer Dienstwaffe hantiert haben, Männer sollen in der Öffentlichkeit uriniert haben.