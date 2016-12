Einige Dinge sind anders als sonst in und um den Buckingham Palast. Die Queen reiste deutlich später als sonst in Richtung Sandringham House. Auf ihrem Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk verbringt Elizabeth II. traditionell die Feiertage. Aufgrund einer Erkältung waren sie und Prinz Philip aber reiseunfähig. Und noch etwas ist anders: Der ewige Kronprinz Charles sorgt mit seinen Äußerungen für Schlagzeilen. In einer vorweihnachtlichen Radioandacht machte er einmal mehr deutlich, dass er - anders als Frau Mama - ein politischer König wäre.