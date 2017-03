Volksmusik mit einer Prise Sexappeal gewürzt mit einem guten Schuss Rock 'n' Roll, das ist die Musik, für die Andreas Gabalier steht. Er nennt es kurz und knapp "Volks-Rock 'n' Roll". Und damit ist der 32-Jährige ziemlich erfolgreich. Aus diesem Grund ist der Sänger seit Jahren sehr viel unterwegs. In Mannheim hat der Musiker gerade seine Unplugged-Tournee eröffnet. Mehr als 2.200 Besucher waren in die Rosengarten-Halle gekommen - und quitierten die fast dreistündige Spielzeit mit viel Applaus.

Mit Streichinstrumenten und eher leisen Tönen hat Gabalier in Mannheim seine fans begeistert. Er hat für die Tournee seine Mundart-Stimmungshits wie "Hulapalu" neu arrangiert und präsentiert die Lieder nun in eher minimalistischen Versionen. "Wir haben die Songs abgespeckt, damit sie in diesen intimen Rahmen passen", sagte der Sänger. Wie Gabalier trugen viele Zuschauer in der Industriestadt am Rhein Tracht: Lederhosen, rot-weiß-karierte Hemden oder Dirndl. "Das fühlt sich an wie eine große Familie", rief der Sänger von der Bühne.