Ein Nervenschaden verursachte sogar eine Gesichtslähmung. Eine Seite habe heruntergehangen. Erst eine Akupunktur-Behandlung habe geholfen. Vor wenigen Wochen ist Angelina Jolie mit den sechs Kindern in ein nobles Anwesen gezogen. Die Villa liegt in einem Stadtteil von Los Angeles ganz in der Nähe ihres Bald-Ex-Mannes Brad Pitt. Kaufpreis: 25 Millionen Dollar. Neues Heim, neues Glück? Auf jeden Fall ein Neuanfang. Schließlich - so Jolie - hätte sie mit den Kindern seit der Trennung in einer gemieteten Villa förmlich aus dem Koffer gelebt.