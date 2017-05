Während Jolie das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder beantragt hat, will Pitt das gemeinsame Sorgerecht erreichen. In dem Interview äußerte sich der Schauspieler besorgt über die Auswirkungen eines öffentlich ausgetragenen Streits für die Kinder. Er habe einen Anwalt sagen hören: "Niemand gewinnt vor Gericht - es geht nur darum, wer schlimmer verletzt wird." Ein Prozess sei "nur eine Investition in ätzenden Hass". Das wolle er nicht. Und "zum Glück" sei Jolie einverstanden.



Jolie hatte der BBC in einem Interview im Februar Einblick in ihr Seelenleben gegeben und von einer "sehr schwierigen" Zeit für die ganze Familie gesprochen. "Wir sind und werden für immer eine Familie sein und so gehe ich damit um." Sie suche nach einem Weg, damit "es uns irgendwie stärker macht und näher bringt".