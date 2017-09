Alben wie "On the Beach", "Dancing with Strangers" oder "The Road to Hell" verkauften sich millionenfach. Weitere Alben folgten, machten Chris Rea in den 1980er-Jahren zu einem der erfolgreichsten britischen Musiker. Auch privat lief es gut bei dem legendäre Gitarristen und Singer-Songwriter. Seine Gattin Joan kennt und liebt der Engländer seit seiner Jugend. Mit ihr hat er auch zwei Töchter, Josephine und Julia. Für sie hat er auf seine Karriere in Amerika verzichtet.