Einst schwor der britische Schauspieler Daniel Craig, er werde sich eher umbringen, als noch einmal in die Rolle des Agenten 007 zu schlüpfen. Nun ist der 49-Jährige offenbar doch wieder schwach geworden. Craig werde 2019 erneut als James Bond auf Verbrecherjagd gehen, berichtet die "New York Times" am unter Berufung auf zwei nicht genannte Insider-Quellen.

Was hat Daniel Craig schließlich umgestimmt? Gerüchteweise unglaubliche 150 Millionen Dolar - und vielleicht auch einfach die Lust an der Rolle. „Zum einen könnte man denken, dass es doch vielleicht ein bisschen das Geld war“, sagt Kino-Kenner und Filmexperte Peter Beddies. „Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, in welcher Situation hat er es damals gesagt. […] Jetzt hat er einfach wieder Lust auf James Bond. Kann ich verstehen."



Immerhin hat der Job einige Vorzüge: Da wären natürlich zuallererst die Bond-Girls, so viel Martini wie man nur trinken kann, die "Arbeitsuniform" ist auch ganz schick - und nicht zuletzt kann sich der Firmenwagen sehen lassen. Da kann sich selbst der arbeitsscheuste Agent doch noch mal vor die Kamera wagen.