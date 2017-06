Demi Moore Schneidezähne durch Stress verloren?

Doch Zahnärzte zweifeln daran, dass die Schauspielerin die Zähne alleine durch Stress verloren hat. "Also grundsätzlich halte ich es für ausgeschlossen, Zähne nur durch Stress zu verlieren", sagt Zahnarzt Dr. Siuosh Rassaf. "Durch den Stress knirscht man sehr, sehr viel. Und durchs Knirschen kommt es zu Schädigungen des Zahnhalteapparates. Das heißt, Zähne können sich leicht lockern. Aber um einen Zahn komplett zu verlieren, da müssen andere Faktoren eine Rolle spielen."



Andere Faktoren gab es tatsächlich in Demi Moores Leben: neben Drogen- und Alkoholproblemen vor allem eine Essstörung. Magersucht oder Bulimie, hieß es damals nach der Trennung von Ashton Kutcher im Jahr 2011. Dabei übergeben sich die Menschen oft und schädigen vor allem die Schneidezähne im Oberkiefer. "Die Magensäure löst den Zahnschmelz auf", erklärt Dr. Rassaf. "Die nächste Schicht, das Dentin liegt frei. Und wenn man dann auch noch exzessiv putzen sollte, um das Erbrechen zu vertuschen, kann es zu einer starken Schädigung führen."



Was auch immer die wirkliche Ursache bei Demi Moore war: Ihr Zahnarzt hat ihre Schneidezähne ersetzt. Und so lächelte sie bei der Premiere der Komödie "Girl's Night Out", die Ende Juni in den deutschen Kinos anläuft, in die Kameras.