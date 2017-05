Der kanadische Rapper Drake hat bei den Billboard Music Awards mächtig abgeräumt. 13 Preise wurden ihm überreicht - so viele, wie noch keinem Künstler zuvor. Der 30-Jährige bekam in Las Vegas unter anderem die Auszeichnungen für den besten Künstler, das beste Rap-Album und seine Live-Tournee. Auch Beyoncé, die wegen der anstehenden Geburt ihrer Zwillinge fehlte, und das Duo "Twenty One Pilots" holten mehrere Preise.

Beim Klassiker "If I Could Turn Back the Time" zeigte sie sich mit langer, schwarz gelockter Perücke, Lederjacke und einem halb-durchsichtigen, schwarzen Bodysuit. Ein ähnliches Outfit hatte sie bereits 1989 im Musikvideo zur Single getragen. Die Zuschauer in der Arena reagierten begeistert, laut US-Medien war es Chers erster Auftritt bei einer Award-Show seit 15 Jahren.