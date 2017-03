Auf den Leinwänden im Hintergrund laufen Videoanimationen: Ed Sheeran rockt die Olympiahalle München. Bildrechte: IMAGO

Pumuckl-Frisur, T-Shirt, Akustik-Gitarre - sieht so etwa ein Popstar im Jahr 2017 aus? Ed Sheeran wirkt wie der freundliche Typ von nebenan, einer, dem man auch im Supermarkt oder der Eckkneipe begegnen könnte. Und doch ist der Brite einer der größten Musikstars der Gegenwart. In der Münchner Olympiahalle feierte Ed Sheeran den Auftakt seiner Deutschland-Tour – und begeisterte das Publikum. "Castle On The Hill", "I See Fire", "Bloodstream" oder "I'm a Mess": Sheeran stand die meiste Zeit mit seiner Gitarre alleine auf der Bühne und wusste mit seiner ausdrucksstarken Stimme auch live zu überzeugen.

Mehr als 50 Millionen Streaming-Abrufe an einem Tag

Bildrechte: Warner Music Ed Sheeran: "Shape Of You" Ed Sheeran: "Shape Of You" Link des Audios http://www.mdr.de/brisant/promi-klatsch/ed-sheeran-shape-of-you-100_zc-caab68f3_zs-4edf517e.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Ed Sheeran ist gerade ganz oben auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nach einem Jahr Pause hat der 25-jährige Musiker sein neuestes Album "Divide" veröffentlicht. Bereits am Tag ersten Tag hat er mit seinem dritten Studio-Album alle bisherigen Streaming-Rekorde gebrochen. Sein Album wurde unglaubliche 56,7 Millionen Mal gestreamt - an einem einzigen Tag. Aber damit nicht genug: In den UK Charts belegen gerade alle seine Alben drei der ersten fünf Ränge. Neun Songs in den Top-Ten-Single-Charts kommen ebenfalls von Ed Sheeran. Sitzenreiter ist seine Single "Shape Of You".

60 Tattoos - und es sollen noch mehr werden

Die Karten für Ed Sheerans Deutschlandtour waren nach wenigen Stunden ausverkauft. Entsprechend eindringlich bitten die Fans in den sozialen Medien den Künstler um weitere Konzerttermine. Bildrechte: IMAGO Im Video zum Nummer-Eins-Hit zeigt sich der Singer-Songwriter zudem wie nie zuvor - mit all seinen Tattoos. Normalerweise sind die Bilder unter Pullis versteckt. Nun kann aber jeder sehen: Ed Sheeran hat sich fast den kompletten Oberkörper und seine Arme tätowieren lassen. Ein riesiger Löwe auf der Brust, ein Teddy auf dem rechten Oberarm oder ein Plus-Zeichen am Handgelenk - beinahe alle Bilder auf dem Körper des Sängers haben eine Bedeutung. Das hat er gerade der englischen Zeitung "The Sun" verraten. Der kleine Pinguin "Pingu" zum Beispiel ist die Erinnerung an seine Kindheit, in der er die gleichnamige Kindersendung gerne geschaut hat. Eine Schneeflocke steht für die gemeinsame Tour mit der Band Snow Patrol vor rund fünf Jahren. Und den Schriftzug "Bloodstream" ließ er sich stechen, nachdem er 2015 einen Brit Award mit der gleichnamigen Single gewann. Mal sehen, welches Bild dem Sänger als nächstes unter die Haut geht. Vielleicht ja eines, das mit der Schauspielerei zu tun hat.

Ich lasse mir eins stechen, wenn ich auf etwas stolz bin oder mich an etwas erinnern möchte. Ed Sheeran

Ed Sheeran ist über und über tätowiert. Seinen Körper zieren mittlerweile um die 60 Tattoos - und es sollen noch weitere auf dem Rücken folgen. Bildrechte: Warner Music

Auf dem Weg nach Hollywood?

Denn der Sänger hat neue Pläne: Er will Schauspieler werden. Nachdem es bereits einen Konzertfilm davon gibt, wie er drei Tage hintereinander das Wembley-Station rockt, soll ein weiterer Film mit Ed Sheeran als Hauptdarsteller dazukommen: ein romantischer Kinofilm im Stil von "Notting Hill", nur eben mit viel Ed-Sheeran-Musik. "Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Er trägt den Sympathie-Stempel", sagt Filmexperte Peter Beddies. Vielleicht sollte sich Ed Sheeran für seine Schauspiel-Ambitionen einfach Beyoncé zum Vorbild nehmen? Ebenfalls erfolgreiche Sängerin, spielt sie in "Oscar"-prämierten Filmen wie "Dreamgirls" genauso wie in klamaukigen Kultstreifen wie "Austin Powers" fast immer: eine Sängerin. Das kann sie nämlich. Und die Rolle als Gitarrenpop-Sensation, die spielt Ed Sheeran ja sowieso schon täglich in Perfektion.