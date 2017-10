Julia Cissewski hat der Umgang mit so einem Klammeraffen vor 16 Jahren nachhaltig berührt. Als Freiwillige zog die 43-Jährige für den Zoo ein Schimpansen-Baby mit der Flasche auf. Irgendwann kam sie von den Tieren nicht mehr los und gründete den Orang-Utans in Not e.V., der Aufzucht-, Auswilderungs- und Aufforstungsprogramme auf Sumatra und Borneo vorantreibt.

Affenliebe: Julia Cissewski kämpft leidenschaftlich für die letzten Orang-Utans. Bildrechte: Jörg Riethausen