Elton John Der "Rocket Man" wird 70

Einst versteckte er seine Schüchternheit hinter extravaganten Bühnenoutfits, übertriebenen Riesenbrillen und flotten Sprüchen. "Auf der Bühne war ich ein Draufgänger und hatte die notwendige Chuzpe, um eine tolle Show zu machen, aber es gab kein Gleichgewicht in meinem Leben. Kokain war die Droge, die mich öffnete. Ich konnte mit Leuten reden", bekannte Elton John in einem Interview des amerikanischen Radiosenders NPR. Die 1980er-Jahre verbrachte er im Drogenrausch, während viele seiner Freunde an Aids starben. Schließlich erschütterte ihn der Tod eines Bekannten 1990 so stark, dass er sich in Behandlung begab. "Ich erkannte, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte: Ich würde entweder sterben oder ich würde leben, und was wollte ich tun?" sagte er. Aids- und Brustkrebsopfer, Menschen in Not, Schwulen- und Lesbenrechte - heute kennt die Hilfsbereitschaft von Elton John keine Grenzen. Genau wie sein Appetit nach Luxusartikeln. In die investiert er monatlich bis zu 1,5 Millionen Pfund. Ein gefundenes Fressen für die britische Boulevardpresse.