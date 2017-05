Schon vorher hatten sich zahlreiche Stars zum traditionellen Schaulaufen auf dem roten Teppich eingefunden, darunter Julianne Moore, Susan Sarandon, Robin Wright sowie Will Smith. Hollywoodstar und Jury-Mitglied Smith ließ es sich nicht nehmen, seinen Fans die Hände zu schütteln. Da das Festival an der Côte d'Azur in diesem Jahr zum 70. Mal stattfindet, hatten besonders viele Stars ihr Kommen zugesagt.