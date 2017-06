Er galt als ewiger Junggeselle, nun ist Hollywood-Liebling George Clooney im Alter von 56 Jahren Vater geworden. Seine Frau Amal brachte in London Zwillinge - einen Jungen namens Alexander und ein Mädchen namens Ella - zur Welt. "George ist sediert und dürfte in ein paar Tagen wieder wohlauf sein", scherzte Clooneys Sprecher nach der Geburt. "Heute Morgen haben George und Amal Clooney Ella und Alexander in ihrem Leben willkommen geheißen", sagte er weiter. Den Babys und Clooneys 39-jähriger Ehefrau gehe es gut, sie seien "gesund" und "glücklich".

Wer kam zuerst - Ella oder Alexander? Wie viel wiegt der Clooney-Nachwuchs? Wie groß sind die Zwillinge? Außer den beiden klassischen Namen haben die Eltern bislang nichts weiter preisgegeben. Auch den Geburtsort hielt das Paar zunächst geheim. Der britischen Zeitung "Daily Mirror" zufolge erblickten die Mini-Clooneys aber nicht etwa in Kalifornien das Licht der Welt, sondern im Londoner Chelsea and Westminster Hospital.

Vor der Beziehung mit Amal galt George lange als einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Er gehört zur Riege der bestbezahlten Schauspieler, spielte in Dutzenden Filmen mit, ist Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und macht seit Jahren auch mit seinem politischen Engagement Schlagzeilen. So kämpft er gegen den Klimawandel, sammelte Spenden für die Erdbebenopfer in Haiti und fuhr mehrfach in die Krisenregion Sudan, wo er gegen Menschenrechtsverletzungen protestierte. Dieses Engagement verbindet ihn auch mit seiner Frau Amal. Die Menschenrechtsanwältin aus dem Libanon macht sich seit längerem in der Flüchtlingshilfe stark. Gemeinsam mit ihrem Mann engagiert sie sich in der Hilfsorganisation "International Rescue Committee".