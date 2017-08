Bekannt wurde George Clooney erst mit Anfang 30. Mit dem Arztlächeln, das George Clooney in der Hit-Serie "Emergency Room - Die Notaufnahme" als Kinderarzt Dr. Ross aufsetzte, nahm er in Hollywood die erste Hürde. Nur wenige schaffen den Sprung vom Fernsehbildschirm auf die große Kinoleinwand. George Clooney gelang er - nicht zuletzt an der Seite von Brad Pitt in der "Ocean's"-Trilogie. Bildrechte: dpa