Es ist nicht unbedingt der Ort, an dem man ihn sonntagmorgens erwarten würde: Harald Glööckler, bunt-funkelnder Designer mit extra-straffer Gesichtshaut, hat in einem Kino in Mannheim eine Predigt gehalten. In seiner Rede ging es allerdings weniger um Bescheidenheit und Maßhalten. Glööckler sprach "über Gott und alles, was ihm heilig ist". Das Motto des 51-jährigen Paradiesvogels: "Vor allem sollte man an sich selbst glauben." Es käme es vor allem darauf an, die kleinen Dinge im Leben zu preisen, anstatt von einem großen Erfolg zum nächsten hechten zu wollen.