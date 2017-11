Im Mai erschien Helene Fischers neues Album. Unter dem Titel "Helene Fischer" präsentiert sie nach fast vier Jahren den Nachfolger ihres Nummer-Eins-Albums "Farbenspiel" aus dem Jahr 2013. Die Platte wurde in der ersten Woche 300.000 Mal verkauft - laut dem Marktforschungsinstitut GfK war das der erfolgreichste Albumstart der letzten 15 Jahre. Seit Herbst 2017 ist die 33-Jährige auf Tournee. Sie wirbelt durch die Luft, fliegt an Seilen und singt dabei. Die aufwendige Choreografie ihrer aktuellen Show entstand in Zusammenarbeit mit den weltbesten Akrobaten des Cirque du Soleil.