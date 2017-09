Was kann diese Frau nicht alles: Sie wirbelt wie eine professionelle Zirkusartistin durch die Luft, gibt den Takt an der Trommel vor und lässt es einer Brunnen-Statue gleich aus ihrem Kleid regnen. Und fast nebenbei singt Helene Fischer auch noch - längst nicht mehr nur Schlager. Das Premierenpublikum in Hannover erlebte eine rund dreistündige Show der Superlative.