Schauspieler Henning Baum ist bereits an die Öffentlichkeit gegangen. Jetzt erzählt seine Noch-Ehefrau Corinna ihre Seite der Trennungsgeschichte. Sie ist die Betrogene. Und Schuld an allem ist die Freundin, die ihr den Mann ausgespannt hat. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Bunte“ erzählt sie, dass sie mit Christiane M., der Neuen ihres Noch-Mannes, gut befreundet war. Ihr Mann offenbar auch - und das schon länger als gedacht. Mit Christiane M. hat Henning inzwischen schon ein Kind.