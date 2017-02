Mehr als ein Dutzend Häuser, ein Schloss in Frankreich, eine Luxus-Yacht und eine Flotte Luxus-Autos: Zwei Millionen Dollar soll der exzentrische US-Schauspieler Johnny Depp monatlich ausgegeben haben. Jetzt steht er einer Klageschrift zufolge kurz vor dem finanziellen Ruin. Depps ehemalige Beratungsfirma The Management Group (TMG) will den Star wegen unbezahlter Millionen-Rechnungen zur Rechenschaft ziehen.

Depp, dessen Name vor allem mit der mehrteiligen Piratensaga "Pirates of the Carribean" verbunden ist, machte demnach allein für seine 14 Häuser rund 75 Millionen Dollar locker. Unter anderem besitzt der Mime ein Schloss in Frankreich auf 18 Hektar Grund sowie Immobilien auf den Bahamas und in Los Angeles, einen Reiterhof im US-Bundesstaat Kentucky und mehrere Domizile in Hollywood.



Außerdem habe der Schauspieler seit 2000 etwa 18 Millionen Dollar für eine Yacht ausgegeben, 45 Luxusautos erworben und monatlich rund 700.000 Dollar für Privatjet-Flüge, Wein und seine 40 Angestellten berappt. Zudem besitze der Kunstliebhaber und Sammler etwa 200 Originale berühmter Künstler, darunter Werke von Warhol und Klimt, sowie 70 Gitarren.