Schnurrbart, die Haare ordentlich zurückgegelt und an den Seiten kurz, schwarzer Anzug: Mit neuer Frisur, ungewohnt gepflegt und erholt erschien Johnny Depp auf dem roten Teppich in London. Die schlimme Zeit mit Prügel-Vorwürfen und Alkoholkonsum scheint hinter ihm zu liegen. Der Hollywood-Star schein die Scheidung von Amber Heard Anfang des Jahres verarbeitet zu haben.

Anlass des Auftrittes war die Premiere des Films "Mord im Orient Express". Der Plot ist weltberühmt. Von seiner Faszination hat er nichts verloren: Ein Luxuszug gerät in eine Schneeverwehung, kommt ins Stocken, schließlich wird Edward Ratchett, gespielt von Johnny Depp, ermordet. Der Täter muss noch an Bord des Zuges sein, doch der Fall scheint unlösbar.



Bei der Neuverfilmung Kriminalroman von Agatha Christie spielt das Who Is Who Hollywoods mit. Zur Premiere schwelgten die Stars in Erinnerungen. "Es war wie bei einem Theaterensemble", sagt Schauspielerin Judi Dench. "Einige kannten sich schon von früher und hatten schon zusammengearbeitet. Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Josh Gad - wirklich nette tolle Schauspieler."