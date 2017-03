Perfektion ist steril und langweilig, Chaos dagegen bunt und unberechenbar. Und so trägt das neue Album, samt erste Single von Judith Holofernes den Titel "Ich bin das Chaos". "Ich wollte einen Song schreiben, der gleichzeitig die Faszination und das Beunruhigende am Chaos zeigt, wie es ständig mit uns flirtet, versucht, unseren Widerstand zu brechen und uns endgültig auf seine Seite zu ziehen", erklärt die Sängerin. "Und ich dachte mir: Das muss unbedingt ein Song sein, zu dem man tanzen will. Stehblues oder Pogo. Auf jeden Fall mit dem Chaos als ziemlich dominantem, ruppigem Tanzpartner."