Reich und umstritten L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt gestorben

BRISANT | 22.09.2017 | 17:15 Uhr

Sie war eine der reichsten Frau der Welt und starb jetzt mit 94 Jahren in ihrer Villa in Paris: Liliane Bettencourt, Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal! Jahrelang hielten die Finanzaffären um die greise Milliardärin Frankreich in Atem.