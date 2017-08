Zusätzlich befeuert haben mag Justin Bieber das Lied. Mit dem kanadischen Sänger, der für die Zusammenarbeit auf Fonsi zugegangen war, ist einer der bekanntesten weißen Musiker der westlichen Popwelt auf den Latin-Trend aufgesprungen. Er lieferte ein Intro auf Englisch für den ansonsten vor allem spanischsprachigen Song. "Despacito" erreichte so ein weltweit noch viel größeres Publikum. In dem Video, das in der puertoricanischen Hauptstadt San Juan gedreht wurde, wird aber die Originalversion gespielt. Bieber tritt darin nicht auf.



Bleibt die Frage, wie lange der Rekord hält. Nur ein paar Wochen ist es her, dass der (nun verdrängte) Hit "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth den Dauerbrenner "Gangnam Style" von Rapper Psy vom Thron gestoßen hatte. "Wer weiß", schreibt die Website "The Verge". "Irgendetwas könnte auch ‚Despacito‘ in einer Woche kippen."