Nach der Trennung von Victroria's-Secret-Girl Nina Agdal im Mai dieses Jahres hat er sich nun offenbar wieder ein Model aus Deutschland geschnappt: Die 22-jährige Lorena "Rae" Rape stammt aus Diepholz in Niedersachsen. Bislang war Rae vor allem als Gesicht der Schmuckmarke "Bijou Brigitte" bekannt. Laut "Bild" hat sie Deutschland verlassen, um in New York als Model durchzustarten. Dort wurden die beiden zusammen gesichtet, als sie mit Fahrrädern die Stadt erkundeten.