Für Provokationen und Skandälchen ist Madonna schon oft zu haben gewesen. 2006 hing Madonna beim Song "Live to Tell" wie Jesus am Kreuz. "Sex" lautete der Titel eines Bildbands über Madonna, der 1992 erschien. Darin war sie nicht nur splitternackt etwa als Tramperin zu sehen, sondern auch beim Liebesspiel mit Frauen und Männern sowie rangelnd mit einem Hund. Leidenschaftlich ging es bei der Verleihung der MTV Video Music Awards im Jahr 2003 (Foto) zu, als Madonna ihren deutlich jüngeren Kolleginnen Britney Spears und Christina Aguilera Zungenküsse gab. Bildrechte: Getty Images