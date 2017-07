Neuer Ärger für Nino de Angelo

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, so lautet die Polizeimeldung. Der Unglücksfahrer war Nino de Angelo. Nach einem Auftritt bei der Emdener "Schlagernacht" am Abend des 22. Juli war der Schlagerstar mit seinem Auto verunglückt. Er war gegen eine Leitplanke gefahren. Am Unfallort wartete er auf die Polizei, die ihn mit aufs Revier nahm.