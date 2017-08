Zusammen sind sie in einem Einkaufszentrum in Brandenburg aufgetreten. Vermutlich der Beginn einer großen gemeinsamen Karriere - auf der Bühne und vielleicht auch privat. Gemeinsam geht's sogar auf Tournee. "Wir verstehen uns privat super, arbeiten jetzt auch zusammen", sagt Nino de Angelo gegenüber der "Bild".

Auch Jenny van Bree scheint angetan zu sein. "Nino ist ein tollter Mann", so die 27-jährige Sängerin aus Hamburg. "Was privat ist, müssen wir sehen. Wir schreiben jetzt unseren ersten Song zusammen. Es geht um tiefe Gefühle." Beide bekennen sich also zueinander. Dazu passen auch die öffentlichen Posts in den sozialen Netzwerken.