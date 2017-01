Orlando Jonathan Blanchard Bloom, 1977 in Canterbury in England geboren, stammt aus einer kreativen Familie: die Mutter Kinderbuchautorin, der Vater Journalist. Als Strichjunge zur Zeit der Jahrhundertwende hatte Bloom 1997 seinen ersten Auftritt im Kino. Zwei Tage vor dem Abschluss an der Schauspielschule folgte dann der Durchbruch: Regisseur Peter Jackson sah in ihm den perfekten Legolas. So trat Bloom, damals gerade einmal 22 Jahre alt, 1999 für "Der Herr der Ringe" vor die Kameras. Die Trilogie wurde zu einem gigantischen Erfolg.