Udo Lindenberg zieht dauerhaft in den Hamburger Kiez und zwar mit einer "Panik City", die noch in diesem Jahr errichtet werden soll. Auf der Reeperbahn will der Rockstar mit der "Udo Lindenberg Experience" Fans in seine Welt eintauchen lassen - auf einer Tour mit einem virtuellem Udo als ganz persönlichem Panik-Paten an der Seite. "Udomanische Experimente" kündigte er an. "Das wird kein Museum und keine Memory-Show, sondern ein Flug durch das Udoversum aus Hightech und Hightext, Multimedia und Magie", so Lindenberg.