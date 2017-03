23. Februar: Jay-Z kommt in die Hall of Fame Der Musiker und Rapper wird im Juni in die "Songwriters Hall Of Fame" aufgenommen. In dieser Ruhmeshalle finden sich die größten Komponisten populärer Musik. Allerdings wird diese Ehre mit Jay-Z zum ersten Mal einem Rap-Künstler zuteil. Die ist aber mehr als angemessen, denn Jay-Z hat inzwischen 21 Grammys im Schrank und den Erlös von einhundert Millionen verkauften Tonträgern auf der hohen Kante. Nicht zu vergessen: Seine Gattin heißt Beyonce und die kann sicher auch den einen oder anderen Dollar zum Familienvermögen beisteuern. Bildrechte: Universal Music